Ляшко назвал девять областей, которые могут отправить в “красную” зону на днях
В Украине комиссия ТЭБ и ЧС в ближайшее время может перевести в “красную” карантинную зону девять областей.
Об этом сообщил «Укринформ» со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко. Он оценил уровни эпидопасности регионов страны на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.
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По словам министра, решение о “красной” зоне может быть принято в отношении Львовской, Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Одесской, Сумской и Хмельницкой областей.
Ляшко также напомнил, что сейчас две области уже находятся в “красном” уровне эпидопасности.
“Будем смотреть, какое решение принимаем по поводу ввода или невведения красного уровня эпиднебезопасности с учетом загруженности коек для госпитализации», – пояснил министр.
Как сообщали Власти, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 2 февраля сообщил, что продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация, из-за чего некоторые области рискуют оказаться в «красной» карантинной зоне.