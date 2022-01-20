Ляшко назвал девять областей, которые могут отправить в “красную” зону на днях

В Украине комиссия ТЭБ и ЧС в ближайшее время может перевести в “красную” карантинную зону девять областей.

Ляшко анонсировал скорое заседание комиссии ТЭБ и ЧС



Об этом сообщил «Укринформ» со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко. Он оценил уровни эпидопасности регионов страны на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

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По словам министра, решение о “красной” зоне может быть принято в отношении Львовской, Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Одесской, Сумской и Хмельницкой областей.

Ляшко также напомнил, что сейчас две области уже находятся в “красном” уровне эпидопасности.

“Будем смотреть, какое решение принимаем по поводу ввода или невведения красного уровня эпиднебезопасности с учетом загруженности коек для госпитализации», – пояснил министр.

Как сообщали Власти, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 2 февраля сообщил, что продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация, из-за чего некоторые области рискуют оказаться в «красной» карантинной зоне.

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Тэги: карантин, виктор ляшко