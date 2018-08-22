В Аргентине – массовое отравление некачественным кокаином: 17 погибших
По меньшей мере 17 человек умерли в Аргентине после употребления кокаина, предположительно содержавшего ядовитое вещество.
Об этом сообщает Reuters.
Еще 56 человек были госпитализированы. Источники в Министерстве здравоохранения сообщают, что число госпитализированных «постоянно растет».
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После первых смертельных случаев в среду, 2 февраля, силы безопасности задержали несколько человек, подозреваемых в продаже наркотиков.
Некоторые местные СМИ сообщили, что кокаин был «разбавлен» токсичным веществом. Вероятно, некая банда наркоторговцев стремилась сократить расходы на фоне войны за территорию с конкурирующими группами.
Ранее Власти писали, что в африканской стране Сенегал задержали корабль с рекордными 2 тоннами кокаина.