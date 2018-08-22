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09:26 03 Февраля 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

В Аргентине – массовое отравление некачественным кокаином: 17 погибших

По меньшей мере 17 человек умерли в Аргентине после употребления кокаина, предположительно содержавшего ядовитое вещество.

Родственники людей, госпитализированных после употребления кокаина в больнице Сан-Бернардино.

Об этом сообщает Reuters.

Еще 56 человек были госпитализированы. Источники в Министерстве здравоохранения сообщают, что число госпитализированных «постоянно растет».

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После первых смертельных случаев в среду, 2 февраля, силы безопасности задержали несколько человек, подозреваемых в продаже наркотиков.

Некоторые местные СМИ сообщили, что кокаин был «разбавлен» токсичным веществом. Вероятно, некая банда наркоторговцев стремилась сократить расходы на фоне войны за территорию с конкурирующими группами.

Ранее Власти писали, что в африканской стране Сенегал задержали корабль с рекордными 2 тоннами кокаина.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Аргентина, кокаин
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