В Германии ослабляют карантин: разрешили массовые мероприятия

В среду, 2 февраля, решение одобрили в 16 федеральных землях Германии. Новые правила вступают в силу, как только правительства земель их утверждают.

В среду, 2 февраля, Германия установила новый рекорд по числу заболевших.



Об этом сообщает Reuters.

Теперь на крупных массовых мероприятиях под открытым небом, таких как футбольные матчи Бундеслиги, смогут присутствовать до 10 тысяч зрителей. Кроме того, в закрытых помещениях разрешено находиться 4 тысячам человек.

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Однако на всех мероприятиях сохраняется обязательных масочный режим. Также от посетителей будут требовать справки о вакцинации.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах ожидает, что эпидемия достигнет пика к середине февраля, и упомянул о возможности ослабления ограничений в конце февраля или начале марта, если ситуация останется под контролем.

2 февраля Германия установила новый рекорд: за 24 часа было зарегистрировано еще 208 498 случаев заболевания. Для сравнения, 2 января было зарегистрировано 12 515 новых случаев.

Уровень заболеваемости за семь дней также достиг рекордно высокого уровня: 1227,5 случаев на 100 тысяч жителей.

Общее число умерших достигло 118 170.

Как ранее Власти, в декабре министр здравоохранения Карл Лаутербах заявил, что Германия должна подготовиться к вызову, которого «мы никогда раньше не видели».

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Тэги: Германия, карантин, пандемия COVID-19