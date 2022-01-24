Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2022

Флаг Украины на открытии игр в Пекине будут нести сразу два спортсмена – мужчина и женщина.

Сборная Украины на Олимпийских играх в Пекине будет представлена ​​45 спортсменами по 12 дисциплинам



Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

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Как и на прошлых играх в Токио, флаг Украины будут нести два спортсмена – мужчина и женщина. Такое нововведение связано с активной позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства.

Флаг Украины на открытии Олимпийских игр будут нести – Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.

«Прежде всего, это большая честь для меня нести флаг своей страны, за которую выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ​​ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно», – прокомментировал новость Александр Абраменко.

«Еще на зимних Играх в Пхенчхане-2018 я очень стремилась стать флагоносцем, но понимала, что для меня это дебютное соревнование такого уровня. И потому сейчас я очень счастлива разделить столь торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной», — отмечает Александра Назарова.

Сборная Украины на Олимпийских играх в Пекине будет представлена ​​45 спортсменами по 12 дисциплинам.

Как ранее сообщали Власти, Украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: спортсмены, флаг, олимпийские игры