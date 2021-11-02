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11:42 03 Февраля 2022 2 Комментарии
Возле берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно. Видео
На нефтедобывающем судне Trinity Spirit возле Нигерии произошел мощный взрыв и вспыхнул масштабный пожар.
На судне находилось 10 человек
Об этом сообщило издание The Whistler.
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В компании Shebah Exploration and Production Company Ltd, управляющей судном, подтвердили инцидент и сообщили, что не располагают данными о погибших.
При этом отметили, что в момент трагедии на борту судна находилось десять человек.
Компания пытается выяснить их судьбу.
Также пока неизвестно и что стало причиной взрыва.
Как сообщали Власти, в Кропивницком Кировоградской области произошел взрыв газа с последующим возгоранием в квартире девятиэтажки, три человека травмированны, один погиб.
Тэги: Нигерия
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