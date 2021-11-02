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Главная » Мир » Происшествия
11:42 03 Февраля 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Возле берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно. Видео

На нефтедобывающем судне Trinity Spirit возле Нигерии произошел мощный взрыв и вспыхнул масштабный пожар.

На судне находилось 10 человек

Об этом сообщило издание The Whistler.

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В компании Shebah Exploration and Production Company Ltd, управляющей судном, подтвердили инцидент и сообщили, что не располагают данными о погибших.

При этом отметили, что в момент трагедии на борту судна находилось десять человек.

Компания пытается выяснить их судьбу.

Также пока неизвестно и что стало причиной взрыва.

Как сообщали Власти, в Кропивницком Кировоградской области произошел взрыв газа с последующим возгоранием в квартире девятиэтажки, три человека травмированны, один погиб.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Нигерия
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