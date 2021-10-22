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12:04 03 Февраля 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

“Киевстар” не работает: оператор подтвердил масштабный сбой и пообещал компенсации

В «Киевстаре» работают над исправлением неполадок в мобильной сети и обещают своим пользователям компенсации.

Компания обещает свои пользователям компенсации за испытанные трудности

Об этом сообщает «Экономическая правда».

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Проблемы со связью у пользователей «Киевстара» начались утром в четверг, около 9 утра.

При попытке позвонить появляется сообщение о нехватке средств на балансе, даже если они есть. Баланс в свою очередь также проверить было невозможно, и даже после пополнения средств, сообщение о нехватке средств на счету не исчезало.

Около 11 часов некоторые пользователи начали сообщать, что связь снова работает. Возобновил работу сайт и «Киевстара», но приложение оператора, как и функция проверки баланса не работает до сих пор.

В «Киевстаре» отреагировали на сбой только спустя около часа после обнаружения неполадок. В Компании сообщили, что о сбое знают и работают над устранением проблем.

«Компания приносит извинения за временные сложности. Наши специалисты уже работают над их устранением и по состоянию на 10.30 проблема уже частично решена. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервисы», – сообщили в компании.

Компания обещает своим пользователям компенсации за испытанные трудности.

Как ранее сообщали Власти, приват24 не работает: в приложении произошел масштабный сбой.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: связь, киевстар, неполадки, технический сбой
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