В Украину прилетел президент Турции Эрдоган: почему это важно

В Украину с официальным визитом прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, который встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Визит Эрдогана важен для Украины



По информации Офиса президента, официальная церемония встречи запланирована на 13:00.

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А в 15:00 президенты совместно выступят с заявлениями для прессы.

Визит Эрдогана в Киев будет проходить в рамках 10 заседания стратегического совета «Украина – Турция» высокого уровня.

На нем запланировано подписание 12 межгосударственных соглашений, которые выведут на новый уровень сотрудничество двух стран как в вопросах экономики, так и в сфере высоких технологий.

Основным документом считается соглашение о зоне свободной торговли, которое страны согласовали еще в 2010 году, однако не утвердили из-за разногласий по вопросу тарифов.

Ожидается, что президенты также обсудят вопросы расширения сотрудничества в военной отрасли, в частности, планы строительства в Украине завода по производству беспилотников Bayraktar.

В администрации Эрдогана ранее отмечали, что среди запланированных к обсуждению тем также числится угроза российского вторжения в Украину.

Как ранее сообщали Власти, Турция выражала заинтересованность в посредничестве урегулирования конфликта между РФ и Украиной, однако в Кремле инициативу Эрдогана не приняли, указав на то, что Москва не является стороной конфликта.

Уже после этого президент Турции вновь выразил желание быть посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Эрдоган 19 января поговорил как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласил их в Турцию обсудить разногласия между странами.

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Тэги: Турция, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган