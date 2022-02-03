Довгожданий лютий упевнено вступає у свої права. Лише у перших числах місяця в Тернополі зберігалися зимові, майже січневі холоди. Але вже з 4-го числа погода Тернополя на місяць піде на стрімке поліпшення.

Погода Тернопіль на місяць

Довгожданий лютий упевнено вступає у свої права. Лише у перших числах місяця в Тернополі зберігалися зимові, майже січневі холоди. Але вже з 4-го числа погода Тернополя на місяць піде на стрімке поліпшення. Серйозних морозів і різких перепадів температури на найближчі 30 днів синоптики не обіцяють. Але деякі сюрпризи жителів регіону все ж чекають…

У лютому Тернопіль чекає мінімум 10 днів з осіданнями

Найнеприємнішим сюрпризом в найближчі 30 днів стануть опади. Актуальний прогноз погоди Тернопіль місяць обіцяє жителям регіону мінімум 10 снігових і дощовитих днів. Сніга тут буде трохи. Його синоптики передають лише на перші числа місяця. І навіть в цьому випадку він йтиме з дрібним дощем. Ближче до середини місяця очікуються дощові дні. Опади передаються на:

7-8 лют.;

16-17 лют.;

23-25 лют.

Дощі в Тернополе виявляться невеликими. Середній денний об’єм опадів тут складе 2 мм. Але це буде досить для того, щоб на вулицях утворилася сльота і калюжі.

На додаток до дощів прогноз погоди в Тернополі на місяць обіцяє досить сильні вітри. У 7-10 числах його пориви будуть практично штормовими. Швидкість вітру в ці дати може досягати 10 м/с.

В середині місяця в Тернополі очікується весняне тепло

Лютий в Тернопільській області розпочався з морозу до -10°C. Але вже до 10 числа тут очікується потепління. Вдень температура може піднятися до 10°C. Вночі при цьому не буде морозів (до 1°C). Така обстановка зберігатиметься до 14 лютого. З 15 числа ж можливе похолодання:

Середня температура вночі: -4°C;

Середня температура вдень: 1°C.

Завершиться лютий плюсовою температурою вдень (близько 3°C) і невеликим морозом вночі (до -7°C).

Погода в лютому буде хмарною, але з проясненнями

Велика частина місяця пройде для Тернопільської області хмарно, але з відчутними проясненнями. Похмурі дні довгостроковий прогноз погоди Тернопіль передає тільки на початок місяця, а також 11, 14, 17 і 24 число. У усі інші дні можна буде насолодитися короткочасними променями сонця. А 21 і 28 лютого — зарядитися потужним потоком вітаміну D: ці два понеділки, на думку синоптиків, пройдуть ясно.

Невеликі магнітні бурі очікуються на початку місяця

Спалахи на Сонці привели до нестабільної ситуації з геомагнітним фоном. А він став причиною магнітних бурь на початку лютого. Другого числа показник геомагнітної активності склав 6 балів. У найближчі 30 днів це значення не буде перевищено. А значить – найсерйозніша буря вже пройшла. Попереду Україну чекають лише незначні магнітні шторми з індексом геомагнітної активності до 4 одиниць. Незважаючи на свою слабкість, вони можуть негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Підготовлена синоптиками для міста Тернопіль погода на місяць підтверджує той факт, що лютий цього року буде спокійним і виявиться максимально наближеним до норми. Поступово сніг змінюється дощем, а аномальні заморозки — плюсовою температурою. А значить — справа повільно, але упевнено йде до весни.