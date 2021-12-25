В Польше перевернулся автобус с украинцами

В польше произошло серьезное ДТП с участием автобуса, перевозившего украинцев.

За рулем автобуса находился 57-летний гражданин Украины, драгер показал, что он был трезв



Об этом сообщает пожарная часть польского населенного пункта Быстшейовице-вторые. Инцидент произошел вчера вечером, 2 февраля около 21:30.

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В Польше на территории Люблинского воеводства произошло ДТП с пассажирским автобусом «Mercedes», который перевозил украинских пассажиров. Автобус направлялся из Ивано-Франковска, в нем находилось 27 пассажиров.

Двигаясь по трассе водитель автобуса в какой-то момент потерял управление транспортным средство и допустил его опрокидывание. Пассажирам и водителю пришлось выбираться из перевернутого автобуса самостоятельно.

К счастью обошлось без жертв. В результате аварии пострадало шесть человек, все они отделались несерьезными травмами – госпитализация не потребовалась.

За рулем автобуса находился 57-летний гражданин Украины, драгер показал, что он был трезв.

Предполагается, что водитель мог уснуть за рулем. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщали Власти, в Польше автобус с украинцами столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Польша, дтп, автобус