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Главная » Украина » Общество
14:39 03 Февраля 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

В “Киевстаре” назвали причину масштабного сбоя и виды компенсации клиентам

Причиной массового сбоя у мобильного оператора «Киевстар» оказалось обновление программного обеспечения.

Компенсация за сбой будет начислена автоматически

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на директора по корпоративным коммуникациям «Киевстар» Анну Захараш.

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Так, по ее словам в сети «Киевстара» действительно наблюдался сбой в четверг, 3 февраля с 8 до 10 часов утра.

«Причина технического сбоя – обновление программного обеспечения, причину максимально быстро устранили, услуги восстановлены», — сообщила Захараш.

В качестве компенсации компания начислит на счета пользователей дополнительные минуты на звонки или пакет дополнительных мегабайт для мобильного интернета.

«Мы будем начислять компенсацию абонентам у которых были эти проблемы: или дополнительные минуты на звонки на другие сети, или же дополнительный пакет мегабайтов в зависимости от того какими тарифными планами они пользуются. Большинство абонентов получат минуты для звонков», — рассказал PR-специалист компании Александр Фесенко.

Он также отметил, что компенсация за сбой будет начислена автоматически.

Как ранее сообщали Власти, “Киевстар” не работает: оператор подтвердил масштабный сбой и пообещал компенсации.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: киевстар, сбой
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