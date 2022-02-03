В “Киевстаре” назвали причину масштабного сбоя и виды компенсации клиентам

Причиной массового сбоя у мобильного оператора «Киевстар» оказалось обновление программного обеспечения.

Компенсация за сбой будет начислена автоматически



Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на директора по корпоративным коммуникациям «Киевстар» Анну Захараш.

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Так, по ее словам в сети «Киевстара» действительно наблюдался сбой в четверг, 3 февраля с 8 до 10 часов утра.

«Причина технического сбоя – обновление программного обеспечения, причину максимально быстро устранили, услуги восстановлены», — сообщила Захараш.

В качестве компенсации компания начислит на счета пользователей дополнительные минуты на звонки или пакет дополнительных мегабайт для мобильного интернета.

«Мы будем начислять компенсацию абонентам у которых были эти проблемы: или дополнительные минуты на звонки на другие сети, или же дополнительный пакет мегабайтов в зависимости от того какими тарифными планами они пользуются. Большинство абонентов получат минуты для звонков», — рассказал PR-специалист компании Александр Фесенко.

Он также отметил, что компенсация за сбой будет начислена автоматически.

Как ранее сообщали Власти, “Киевстар” не работает: оператор подтвердил масштабный сбой и пообещал компенсации.

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