Глава Офиса президента Ермак заболел COVID-19

Глава ОП Андрей Ярмак получил положительный тест на коронавирус.

Глава ОП отметил, что следящая рабочая неделя будет насыщенной, поэтому он сделает все возможное для скорейшего выздоровления



Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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«Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь», — написал на своей странице Андрей Ярмак.

Глава ОП отметил, что следящая рабочая неделя будет насыщенной, поэтому он сделает все возможное для скорейшего выздоровления.

«Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее стать на ноги», — пишет Ярмак у себя в Facebook.

Как ранее сообщали Власти, вакцинированный Кличко повторно заболел COVID-19.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: коронавирус, глава оп, андрей ярмак