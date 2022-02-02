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Главная » Мир » Общество
22:14 03 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Курица вызвала переполох в Пентагоне

Служба безопасности обнаружила курицу, которая незаметно прокралась в Министерство обороны США.

На своей странице в Facebook зоозащитники предложили подписчикам придумать для курицы имя.

Об этом сообщает Military Times.

В Пентагон вызвали представителей Лиги защиты животных и те доставили курицу в приют. Курица будет жить в приюте, пока для нее не найдут хозяев.

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На своей странице в Facebook зоозащитники предложили подписчикам придумать для курицы имя.

В Пентагоне не дали никаких объяснений по этому поводу, в соцсетях требуют проверить, не было ли у курицы подслушивающих устройств.

Ранее Власти писали, что ученые из Рослинского института в Эдинбурге с помощью биотехнологической компании Recombinetics разработали способ редактирования генов в курином яйце.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, Пентагон, курица
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