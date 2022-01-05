Магическая дата 02.02.2022: стало известно количество заключенных вчера браков в Украине
Только в Киеве в этот день зарегистрировали более 170 браков.
Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
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Для некоторых пар дата бракосочетания является сакральной и выбирают ее чаще тщательней, чем платье для невесты или меню на свадебном столе.
Исключением не стала и вчерашняя «магическая» дата 2 февраля 2022 года, которая записывается как 02.02.2022.
Так, только в Киеве в этот день зарегистрировали более 170 браков. Всего же в Украине 2 февраля 2022 года расписались 1017 пар молодоженов.
Для сравнения, всего за 2021 год в Украине зарегистрировались более 38 тысяч украинских пар.
Как ранее сообщали Власти, Минюст рассказал, кому в Украине нельзя вступать в брак.