Магическая дата 02.02.2022: стало известно количество заключенных вчера браков в Украине

Только в Киеве в этот день зарегистрировали более 170 браков.

Для сравнения, всего за 2021 год в Украине зарегистрировались более 38 тысяч украинских пар



Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Для некоторых пар дата бракосочетания является сакральной и выбирают ее чаще тщательней, чем платье для невесты или меню на свадебном столе.

Исключением не стала и вчерашняя «магическая» дата 2 февраля 2022 года, которая записывается как 02.02.2022.

Так, только в Киеве в этот день зарегистрировали более 170 браков. Всего же в Украине 2 февраля 2022 года расписались 1017 пар молодоженов.

Для сравнения, всего за 2021 год в Украине зарегистрировались более 38 тысяч украинских пар.

Как ранее сообщали Власти, Минюст рассказал, кому в Украине нельзя вступать в брак.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: брак, дата, 02.02.2022