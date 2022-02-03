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20:16 03 Февраля 2022 16 Комментарии
Сеть подорвал танец украинского военного с оружием под хит Уитни Хьюстон
В сети стремительно набирает популярность любительское видео танца украинского военнослужащего в зоне ООС.
Военный станцевал в заснеженном поле
Короткий ролик появился в Twitter Вооруженных сил Украины.
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Военнослужащий танцует нечто похожее на твист под под композицию Уитни Хьюстон Queen of the Night. Ролик стал «вирусным» в сети и за сутки набрал более чем 4 тыс. лайков и больше 86,6 тыс. просмотров.
Украинский военный с оружием делает зажигательные движения под музыку среди заснеженного поля.
Пользователи положительно оценили видео и пластику танцора.
Как сообщали Власти, украинские военные показали впечатляющее видео применения Javelin.
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