Ученые заразили добровольцев и выяснили скорость распространения коронавируса в организме

Для исследования британские ученые пригласили 34 добровольца в возрасте от 18 до 30 лет. При этом ни один из них ранее не был инфицирован и не делал прививок.

Ученые выяснили скорость распространения коронавируса в организме.



Об этом сообщает Science Alert.

После контакта с вирусом заразились 18 добровольцев. У 16 ​​из них развились такие симптомы, как боль в горле, головная боль, боли в мышцах и суставах, усталость и лихорадка. У 13 – пропало обоняние.

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«К счастью, в нашей модели инфицирования здоровых молодых взрослых участников не было серьезных симптомов или клинических проблем», – заявил руководитель исследования доктор Кристофер Чиу из Имперского колледжа Лондона.

По данным исследования, у 18 инфицированных средний инкубационный период – от заражения до первого обнаружения вируса с помощью тестов – составил 42 часа.

Теперь команда исследователей планирует выяснить, почему одни участники эксперимента не заразились коронавирусом, а другие – заразились.

Ранее Власти писали, что исследование, проведенное учеными из Германии, Франции и Испании, показало, что COVID-19 может убивать клетки мозга.

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Тэги: исследование, коронавирус