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09:48 04 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Канцлер Германии Шольц проведет незапланированные переговоры в Киеве перед встречей с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «скоро» отправится в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля посетит Киев, а потом отправится в Москву.

Об этом сообщает Politico.

Шольц заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что отправится в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным 15 февраля.

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«Ситуация очень серьезная», – подчеркнул канцлер.

По его словам, России дали понять, что она заплатит высокую цену в случае очередного нарушения территориальной целостности Украины. «И этот сигнал поняли», – заверил Шольц.

Как отмечает DW со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Германии,  перед визитом в Москву Шольц 14 февраля побывает в Киеве.

Отметим, 7 февраля состоится встреча Шольца с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Также 7 февраля Украину посетят главы министерств иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее Власти писали, что 1 февраля в Киев прилетал премьер Великобритании Борис Джонсон.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Германия, переговоры, Олаф Шольц
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