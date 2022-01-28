Канцлер Германии Шольц проведет незапланированные переговоры в Киеве перед встречей с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «скоро» отправится в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля посетит Киев, а потом отправится в Москву.



Об этом сообщает Politico.

Шольц заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что отправится в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным 15 февраля.

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«Ситуация очень серьезная», – подчеркнул канцлер.

По его словам, России дали понять, что она заплатит высокую цену в случае очередного нарушения территориальной целостности Украины. «И этот сигнал поняли», – заверил Шольц.

Как отмечает DW со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Германии, перед визитом в Москву Шольц 14 февраля побывает в Киеве.

Отметим, 7 февраля состоится встреча Шольца с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Также 7 февраля Украину посетят главы министерств иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее Власти писали, что 1 февраля в Киев прилетал премьер Великобритании Борис Джонсон.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Германия, переговоры, Олаф Шольц