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Главная » Мир » Общество
10:19 04 Февраля 2022 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

США начали перебрасывать своих военных в Европу

В четверг, 3 февраля, десантники 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса покинули Форт-Брэгг в Северной Каролине.

Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии садятся в транспортный самолет для переброски в Восточную Европу.

Об этом сообщает New York Post.

Десантники отправляются в Восточную Европу для усиления войск НАТО на фоне опасений российского вторжения в Украину.

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Из 2000 десантников, переброшенных из Форт-Брэгга, 1700 человек отправятся в Польшу, а 300 – в Германию, сообщили в Пентагоне.

Еще одна группа из 1000 военных, уже дислоцированных в Германии, будет переброшена в Румынию, где они присоединятся к 900 американским военнослужащим.

«Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с нашими союзниками по НАТО», – заявил в среду журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.

Кирби уточнил, что военное присутствие США в Восточной Европе необходимо для противодействия наращиванию президентом России Владимиром Путиным военных сил на границе с Украиной.

«Он не проявлял никаких признаков заинтересованности или готовности к деэскалации напряженности. Это заметили не только Соединенные Штаты. Наши союзники по НАТО тоже заметили это», – отметил представитель Пентагона.

Десантники на взлетно-посадочной полосе в ожидании посадки в самолеты.

Ранее Власти писали, что президент США Джо Байден обещал главам государств Восточной Европы, входящим в блок НАТО, в случае необходимости перебросить в их страны дополнительные войска.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, войска, Восточная Европа
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