США начали перебрасывать своих военных в Европу

В четверг, 3 февраля, десантники 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса покинули Форт-Брэгг в Северной Каролине.

Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии садятся в транспортный самолет для переброски в Восточную Европу.



Об этом сообщает New York Post.

Десантники отправляются в Восточную Европу для усиления войск НАТО на фоне опасений российского вторжения в Украину.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Из 2000 десантников, переброшенных из Форт-Брэгга, 1700 человек отправятся в Польшу, а 300 – в Германию, сообщили в Пентагоне.

Еще одна группа из 1000 военных, уже дислоцированных в Германии, будет переброшена в Румынию, где они присоединятся к 900 американским военнослужащим.

«Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с нашими союзниками по НАТО», – заявил в среду журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.

Кирби уточнил, что военное присутствие США в Восточной Европе необходимо для противодействия наращиванию президентом России Владимиром Путиным военных сил на границе с Украиной.

«Он не проявлял никаких признаков заинтересованности или готовности к деэскалации напряженности. Это заметили не только Соединенные Штаты. Наши союзники по НАТО тоже заметили это», – отметил представитель Пентагона.

Ранее Власти писали, что президент США Джо Байден обещал главам государств Восточной Европы, входящим в блок НАТО, в случае необходимости перебросить в их страны дополнительные войска.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, войска, Восточная Европа