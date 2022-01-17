На Полтавщине маршрутка столкнулась с легковушкой и перевернулась: 10 пострадавших
Возле села Вишневое Полтавской области маршрутка с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем, после чего перевернулась.
Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС. В результате ДТП пострадали 10 человек.
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По информации спасателей, инцидент произошел 3 февраля около 19:40.
Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым микроавтобусом «Киев-Ромны», в результате чего последний перевернулся на бок.
В результате пострадали 10 человек, которых с различными степенями тяжести госпитализировали.
Некоторых пострадавших чрезвычайники деблокировали с помощью спецсредств.
Как сообщали Власти, на Херсонщине вечером в четверг, 3 февраля, произошло смертельное ДТП при участии легкового авто Renault Dokker и пассажирского микроавтобуса Ford, в результате которого погиб один человек.