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Главная » Украина » Происшествия
10:39 04 Февраля 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

На Полтавщине маршрутка столкнулась с легковушкой и перевернулась: 10 пострадавших

Возле села Вишневое Полтавской области маршрутка с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем, после чего перевернулась.

Некоторых пассажиров деблокировали с помощью спецсредств

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС. В результате ДТП пострадали 10 человек.

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По информации спасателей, инцидент произошел 3 февраля около 19:40.

Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым микроавтобусом «Киев-Ромны», в результате чего последний перевернулся на бок.

В результате пострадали 10 человек, которых с различными степенями тяжести госпитализировали.

Некоторых пострадавших чрезвычайники деблокировали с помощью спецсредств.

Как сообщали Власти, на Херсонщине вечером в четверг, 3 февраля, произошло смертельное ДТП при участии легкового авто Renault Dokker и пассажирского микроавтобуса Ford, в результате которого погиб один человек.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, Полтава
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