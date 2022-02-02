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Главная » Украина » Общество
12:57 04 Февраля 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Через “Дiя” можно будет делиться техпаспортом с близкими

В “Дiя” тестируют возможность делится своим техпаспортом с другими водителями.

Услуга позволит "в несколько кликов" поделиться техпаспортом на автомобиль со своим мужем, женой и другими близкими людьми

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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По словам министра, в Украине приступили к тестированию новой услуги в государственном приложении «Дія».

«Запускаем на Саммите новую классную и удобную услугу для всех водителей — «шеринг» техпаспорта в приложении «Дія».

Услуга позволит «в несколько кликов» поделиться техпаспортом на автомобиль со своим мужем, женой и другими близкими людьми.

Любой желающий уже может присоединиться к тестированию услуги. Для этого нужно зарегистрироваться на специальном сайте и ожидать письма с инструкцией.

Как ранее сообщали Власти, “Дія” не подтягивает бустерный сертификат: что делать.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Дія, услуга, бета-тест
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