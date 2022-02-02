Через “Дiя” можно будет делиться техпаспортом с близкими
В “Дiя” тестируют возможность делится своим техпаспортом с другими водителями.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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По словам министра, в Украине приступили к тестированию новой услуги в государственном приложении «Дія».
«Запускаем на Саммите новую классную и удобную услугу для всех водителей — «шеринг» техпаспорта в приложении «Дія».
Услуга позволит «в несколько кликов» поделиться техпаспортом на автомобиль со своим мужем, женой и другими близкими людьми.
Любой желающий уже может присоединиться к тестированию услуги. Для этого нужно зарегистрироваться на специальном сайте и ожидать письма с инструкцией.
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