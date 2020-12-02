ТОП-3 производителя электронных сигарет

Пиком популярности девайсов для стелс-вейпинга стал 2020 год.

Пиком популярности девайсов для стелс-вейпинга стал 2020 год. За прошедшие два года количество продавцов на рынке электронных сигарет выросло почти в десять раз. Поэтому новичкам для начала следует изучить рынок с его предложениями, а после уже покупать подходящие варианты.

Juul — о стиле и комфорте

Бренд Juul можно сравнивать с Apple в мире телефонов. Поскольку производитель активно выпускает обновления одной и той же модели, но с улучшенными характеристиками. Если вы хотите отказаться от обычных сигарет и побороть зависимость, то можете купить електронку этого производителя. Конструкция ее достаточно проста: корпус, картридж для заправки жидкости и аккумулятор. Однако эта модель считается настолько же престижной, сколько и дорогой. Поэтому цена высокая.

Logic — весомый конкурент в мире вейпа

Еще один популярный бренд — компания Logic. Ее девизом становится простота в использовании. А значит, инженеры провели достаточно сложную работу, прежде чем получили максимально понятный для новичка продукт.

Преимущества электронных сигарет этой марки:

функция быстрой зарядки;

активация затяжкой или кнопкой;

эргономичная форма для удобства руки.

В отличие от предыдущего производителя картриджи для заправки стоят дешевле и меняются проще. Поэтому в сравнении Logic удобнее по цене, но почти не отличается качеством.

Suorin — для тех, кто бросает

Производитель Suorin ориентируется на бывших курильщиков или тех, кто пытается завязать с пагубной привычкой. Бренд предлагает в своем ассортименте пять pod-систем, каждая из которых уже стала совершенством. Выглядит электронка достаточно эргономично, стильно и без излишеств. Внешним видом она привлечет ценителей минимализма. Функции тоже понятны для новичков.

При этом простота в управлении, достаточно большая емкость аккумулятора и простота замены жидкости становятся основными преимуществами. Вы можете для поисков воспользоваться сервисом OLX с более чем 14 000 объявлений по Украине.

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