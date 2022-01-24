В Киеве в пожаре на Подоле сгорел мужчина: еще одного спасают медики

В Киеве в Подольском районе поздно вечером 4 февраля возник пожар в пятиэтажке, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал.

Загорелась квартира на первом этаже



Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Киеве. Сообщение об инциденте поступило на пульт 101 в 22:52.

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Во время пожара в квартире погиб человек и 1 человек пострадал, эвакуированы 8 жителей дома.

Горела квартира на первом этаже пятиэтажного дома на ул. Электриков 30/5.

Спасатели эвакуировали 8 жителей со смежных квартир и квартир выше расположенных этажей.

В ходе тушения пожара в квартире, в которой произошло возгорание, было обнаружено тело человека. Также пострадал еще один мужчина, его передали бригаде скорой помощи.

В 23:30 пожарные локализовали пожар на площади 40 кв. м и в 23:47 – ликвидировали.

На месте было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 человек личного состава.

Обстоятельства трагического случая и причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщали Власти, в Одессе вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажки, спасатели эвакуировали людей.

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