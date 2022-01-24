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06:58 05 Февраля 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

В Киеве в пожаре на Подоле сгорел мужчина: еще одного спасают медики

В Киеве в Подольском районе поздно вечером 4 февраля возник пожар в пятиэтажке, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал.

Загорелась квартира на первом этаже

Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Киеве. Сообщение об инциденте поступило на пульт 101 в 22:52.

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Во время пожара в квартире погиб человек и 1 человек пострадал, эвакуированы 8 жителей дома.

Горела квартира на первом этаже пятиэтажного дома на ул. Электриков 30/5.

Спасатели эвакуировали 8 жителей со смежных квартир и квартир выше расположенных этажей.

Спасатели спасли одного мужчину

Спасатели спасли одного мужчину

Эвакуировали 8 человек из соседних квартир

Эвакуировали 8 человек из соседних квартир

В ходе тушения пожара в квартире, в которой произошло возгорание, было обнаружено тело человека. Также пострадал еще один мужчина, его передали бригаде скорой помощи.

Спасатели передали пострадавшего медикам скорой

Спасатели передали пострадавшего медикам скорой

В 23:30 пожарные локализовали пожар на площади 40 кв. м и в 23:47 – ликвидировали.

Пожар ликвидировали в 23:47

Пожар ликвидировали в 23:47

На месте было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 человек личного состава.

На месте было задействовано 5 единиц техники

На месте было задействовано 5 единиц техники

Обстоятельства трагического случая и причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщали Власти, в Одессе вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажки, спасатели эвакуировали людей.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, пожар
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