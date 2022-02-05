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10:11 05 Февраля 2022 28 Комментарии
На Филиппинах загорелось здание посольства России
Вечером в субботу, 4 февраля, в посольстве России в филиппинской столице Маниле произошел пожар.
Сильный пожар в здании российского посольства в Маниле произошел вечером 4 февраля.
Об этом передает Associated Press.
Пожар начался на втором этаже посольства. Его причины пока выясняются.
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Сотрудников посольства и членов их семей пришлось эвакуировать.
Более десятка пожарных машин помогли потушить пожар.
Сообщается, что пострадавших нет.
Пожар причинил ущерб более чем на 2 миллиона долларов США, отмечает агентство.
Ранее Власти писали, что в Берлине из окна российского посольства выпал дипломат, работавший на ФСБ.
Тэги: пожар, Филиппины, посольство РФ
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