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Главная » Мир » Происшествия
10:11 05 Февраля 2022 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

На Филиппинах загорелось здание посольства России

Вечером в субботу, 4 февраля, в посольстве России в филиппинской столице Маниле произошел пожар.

Сильный пожар в здании российского посольства в Маниле произошел вечером 4 февраля.

Об этом передает Associated Press.

Пожар начался на втором этаже посольства. Его причины пока выясняются.

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Сотрудников посольства и членов их семей пришлось эвакуировать.

Более десятка пожарных машин помогли потушить пожар.

Сообщается, что пострадавших нет.

Пожар причинил ущерб более чем на 2 миллиона долларов США, отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что в Берлине из окна российского посольства выпал дипломат, работавший на ФСБ.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: пожар, Филиппины, посольство РФ
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