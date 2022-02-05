На Филиппинах загорелось здание посольства России

Вечером в субботу, 4 февраля, в посольстве России в филиппинской столице Маниле произошел пожар.

Сильный пожар в здании российского посольства в Маниле произошел вечером 4 февраля.



Об этом передает Associated Press.

Пожар начался на втором этаже посольства. Его причины пока выясняются.

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Сотрудников посольства и членов их семей пришлось эвакуировать.

Более десятка пожарных машин помогли потушить пожар.

Сообщается, что пострадавших нет.

Пожар причинил ущерб более чем на 2 миллиона долларов США, отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что в Берлине из окна российского посольства выпал дипломат, работавший на ФСБ.

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Тэги: пожар, Филиппины, посольство РФ