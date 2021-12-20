Агентство Bloomberg сообщило о нападении России на Украину

В субботу, 4 февраля, на сайте Bloomberg в колонке новостей был опубликован заголовок «Россия вторгается в Украину».

Заголовок в агентстве заготовили заранее.



Об этом в Twitter сообщила аналитик Ольга Лаутман.

Правда, при клике на этот заголовок открывалась страница с сообщением об ошибке.

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Заголовок провисел на сайте около получаса, потом его удалили.

Агентство признало ошибку. В опубликованном на сайте заявлении говорится, что в Bloomberg глубоко сожалеют об ошибке и выясняют причину случившегося.

«Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок «Россия вторглается в Украину» был непреднамеренно опубликован в 16.00 по восточному времени на нашем сайте», – сообщило агентство.

Ранее Власти писали, что Байден разрешил Путину «небольшое вторжение» в Украину.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Украина, СМИ, российское вторжение