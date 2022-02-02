єПідтримка: как оформить виртуальную карту для выплат детям от 14 лет

Карту для выплат могут оформить подростки от 14 лет, имеющие «зеленый» COVID-сертификат.

Полученные средства теперь также можно и в сфере образования



Об этом сообщает пресс-центр ПриватБанка.

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Для подростков, которые уже являются клиентами банка, процедура открытия верстальной карты для выплат за вакцинацию проста:

Обновляем приложение банка до последней версии — заходим во вкладку «Кошелек», — «Добавить» и выбираем карту єПідтримка.

После этого нужно зайти в приложение “Дія” и подать заявку на получение выплаты, указав созданную только что виртуальную карту в приложении банка.

Если у ребенка нет карты ПриватБанка

Если ребенку уже исполнилось 14 лет и он еще не пользуется карточками ПриватБанка, необходимо пройти идентификацию в любом отделении ПриватБанка, имея при себе ИНН и внутренний паспорт (подойдет и загранпаспорт).

После этого остается зарегистрироваться в Приват24 и оформить карту єПідтримка.

Куда можно потратить

Среди прочего, потратить полученные средства теперь также можно и в сфере образования (в том числе для оплаты получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях), оплаты питания и проживания в общежитиях учебных заведений, приобретение школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

Как ранее сообщали Власти, Мелитопольские подростки тоже смогут получить 1000 грн за вакцинацию.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Приватбанк, выплата, єПідтримка