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Главная » Мир » Политика
16:23 05 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Эрдоган заразился «Омикроном» после посещения Украины

Президент Турции после возвращения из Украины заразился коронавирусом.

Всего 2 дня президент Турции посещал Украину

Об этом Реджеп Тайип Эрдоган сообщил у себя в Twitter.

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Так, по его словам, он с женой получил положительные тесты на коронавирус. Заболевание переносит не тяжело – с легкими симптомами. Эрдоган также отметил, что заразился именно штаммом «Омикрон».

«Мы продолжим нашу работу из дома. Мы с нетерпением ждем ваших молитв», — написал Эрдоган.

Отметим, что всего 2 дня президент Турции посещал Украину, где встречался с Зеленским, Шмыгалем, Кулебой и другими украинскими чиновниками.

Как ранее сообщали Власти, в Украину прилетел президент Турции Эрдоган: почему это важно.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Турция, эрдоган, коронавирус
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