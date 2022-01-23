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Главная » Мир » Общество
12:42 06 Февраля 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

В Новой Зеландии попугай украл камеру и снял свой полет

Попугай кеа стащил у семья Верхель из Данидина камеру GoPro и снял свой полет по национальному парку Фьордленд.

Камера оставалась включенной и запечатлела полет над живописной местностью.

Об этом сообщает CNN.

Попугай сидел на балконе, где туристы снимали его на камеру. Улучив момент, он схватил камеру и улетел.

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Отлетев на приличное расстояние, птица села на камень и начала клевать свою добычу. Хотя корпус устройства пострадал, само оно осталось в рабочем состоянии.

Семье Верхель удалось отыскать свою камеру. Вот запись случившегося:

Новая Зеландия считается родной попугаев кеа. Этот вид известен своим любопытным. Кеа часто похищают у туристов кошельки, украшения и другие предметы.

Как ранее писали Власти, ученые установили, что африканские попугаи жако могут делать логические выводы.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Новая Зеландия, попугай, видеокамера
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