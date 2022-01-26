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Главная » Украина » Общество
14:19 06 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса «Молнупиравир»

Первую партию препарата от COVID-19 распределят по регионам.

Препарат доказал свою эффективность при лечении коронавируса

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на своей странице в Facebook в воскресенье, 6 февраля.

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В Украину прибыл первый груз с препаратом для лечения коронавируса «Молнупиравир» от фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme.

Первая партия содержит в себе 60 тысячах курсов препарата.

«В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит в регионы. До апреля 2022 года в Украину поступят еще 240 тысяч курсов препарата», – написал Ляшко.

Препарат доказал свою эффективность при лечении коронавируса. Испытания препарата неоднократно показывали, что у пациентов с коронавирусом, он облегчает течение болезни и тем самым предупреждает летальные исходы и осложнения.

Препарат блокирует фермент, нужный коронавирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым он предотвращает размножение вируса.

Препарат не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать. Он уже используется в США, Японии, Великобритании и других странах.

Как ранее сообщали Власти, в Украине для лечения COVID-19 начнут использовать новейшее лекарство прямого действия.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: лекарство, коронавирус, Молнупиравир
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