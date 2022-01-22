В России за сутки COVID-19 заболело более 180 тысяч человек

В РФ новый рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом.

Число летальных исходов за сутки - 661



Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба.

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За прошлые сутки, 6 февраля в РФ зафиксировали 180 071 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель за все время пандемии.

Число летальных исходов за сутки – 661. Днем ранее было выявлено 714 смертей. Всего в России с начала пандемии от коронавируса погибло более 335 тысяч человек.

За сутки госпитализировано 12 749 человек, что на 29,3% меньше чем днем ранее.

Как ранее сообщали Власти, в России новый рекорд смертности от COVID-19.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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