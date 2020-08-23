Лукашенко назвал Зеленского “безголовым”

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского «безголовым» и «не имеющим стержня».

Как сообщила БЕЛТА, свое мнение об украинском президенте Лукашенко высказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести. Он уже начал кричать: нет-нет, войны не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в «стойло» пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», – сказал Лукашенко.

Он также добавил, что относился к Зеленскому «как к ребенку». Такое отношение, по его словам, поддерживалось и президентом РФ Владимиром Путиным, который считал, что Зеленскому надо дать шанс проявить себя.

На вопрос, в какой момент он разочаровался в Зеленском, Лукашенко ответил: «Не помню, как-то накапливалось. …Но когда он в открытую начал заявлять: «Америка – это мы, давай сюда, а Россия и Беларусь – это враги» – это уже крыша поехала».



Как сообщали Власти, Лукашенко заявил, что Украину нужно вернуть “в лоно нашей настоящей веры”.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Владимир Зеленский, Александр Лукашенко