Пообещал, но не сделал: Лукашенко выпрашивает у Путина звание полковника
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин обещал ему присвоить звание полковника, но так и не сделал.
Как сообщила БЕЛТА, пожаловался Лукашенко российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву во время интервью.
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«Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин – полковник, обещал мне полковника присвоить – до сих пор не присвоил», – сказал Лукашенко.
Соловьев поинтересовался, как может «президент независимой Беларуси» быть полковником российской армии.
«Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша! Пообещал – делай!» – ответил Лукашенко.
На замечание, что Лукашенко служил не в российской армии, а в советской, тот сказал: «Она была и российская, и белорусская. Присвой мне звание полковника Советской армии».
Как сообщали Власти, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского «безголовым» и «не имеющим стержня».