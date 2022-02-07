Пообещал, но не сделал: Лукашенко выпрашивает у Путина звание полковника

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин обещал ему присвоить звание полковника, но так и не сделал.

Как сообщила БЕЛТА, пожаловался Лукашенко российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву во время интервью.

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«Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин – полковник, обещал мне полковника присвоить – до сих пор не присвоил», – сказал Лукашенко.

Соловьев поинтересовался, как может «президент независимой Беларуси» быть полковником российской армии.

«Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша! Пообещал – делай!» – ответил Лукашенко.

На замечание, что Лукашенко служил не в российской армии, а в советской, тот сказал: «Она была и российская, и белорусская. Присвой мне звание полковника Советской армии».



Как сообщали Власти, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского «безголовым» и «не имеющим стержня».

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

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