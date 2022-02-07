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08:05 07 Февраля 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

В Канаде внедорожник влетел в толпу протестующих: четверо пострадавших

В Канаде в провинции Манитоба автомобиль въехал в толпу протестующих против карантинных ограничений дальнобойщиков, четыре человека получили травмы.

Водитель травмировал четырех человек

Об этом сообщило The Sun. Мужчина на внедорожнике Jeep Patriot на достаточно высокой скорости въехал в толпу протестующих, сбил несколько человек и пытался скрыться.

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По информации полиции, арестован 42-летний мужчина,ему предъявлено обвинение в наезде на людей.

Правоохранители уточнили, что пока неясно, каким был мотив злоумышленника.

В результате происшествия четыре человека получили травмы.

«Автомобиль двигался довольно быстро, удивительно, что никто не получил серьезных травм», – сказал представитель местной полиции Роб Карвер.

Трое из раненых протестующих не нуждались в существенной медицинской помощи, а четвертого отпустили после оказания помощи в больнице.

Как сообщали Власти, в США внедорожник въехал в многолюдный рождественский парад – более 20 человек получили ранения.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Канада
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