В Канаде внедорожник влетел в толпу протестующих: четверо пострадавших
В Канаде в провинции Манитоба автомобиль въехал в толпу протестующих против карантинных ограничений дальнобойщиков, четыре человека получили травмы.
Об этом сообщило The Sun. Мужчина на внедорожнике Jeep Patriot на достаточно высокой скорости въехал в толпу протестующих, сбил несколько человек и пытался скрыться.
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По информации полиции, арестован 42-летний мужчина,ему предъявлено обвинение в наезде на людей.
Правоохранители уточнили, что пока неясно, каким был мотив злоумышленника.
В результате происшествия четыре человека получили травмы.
«Автомобиль двигался довольно быстро, удивительно, что никто не получил серьезных травм», – сказал представитель местной полиции Роб Карвер.
Трое из раненых протестующих не нуждались в существенной медицинской помощи, а четвертого отпустили после оказания помощи в больнице.
Как сообщали Власти, в США внедорожник въехал в многолюдный рождественский парад – более 20 человек получили ранения.