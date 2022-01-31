Возможные санкции против России в случае агрессии также ударят по Китаю, – Белый дом
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что Китай также понесет расходы из-за российского вторжения на Украину.
Об этом сообщило NBC news.
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В совместном заявлении с Россией на прошлой неделе Китай заявил, что выступает против расширения НАТО, обвинил США в росте напряженности и выразил поддержку требованию Кремля о гарантиях безопасности.
«Мы считаем, что Пекин в конечном итоге возьмет на себя часть расходов, связанных с российским вторжением в Украину, и что они должны подсчитать это, рассматривая свои обязательства перед российским правительством в течение следующих нескольких недель», — сказал Салливан.
Он также подчеркнул, что лучшим решением проблемы был бы дипломатический, а не военный путь.
«Если Россия решит двигаться вперед, это будет стоить не только России стратегических издержек. Если Китай будет считаться поддержавшим агрессию, то это будет дорого стоить Китаю в глазах всего мира, в глазах Европы и в глазах других стран, которые сейчас смотрят и посылают четкий сигнал, что они предпочли бы дипломатию войне», — сказал советник президента США.
Как сообщали Власти, президенты России и Китая провели встречу в Пекине, на котором приняли совместное заявление, из которого следует, что Китай поддерживает требования по безопасности, которые выдвинула Москва к Западу и НАТО.