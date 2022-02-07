Макрон и Байден снова обсудили Украину
Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Президенты США и Франции обсудили «продолжающиеся дипломатические усилия и усилия по сдерживанию» в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины.
Как отмечается, Байден и Макрон подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они договорились, что их команды будут поддерживать связь и «продолжать консультации с союзниками и партнерами, включая Украину».
Напомним, что в четверг, 3 февраля, Макрон провел отдельные телефонные разговоры с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Как писали Власти, что президент Франции Эммануэль Макрон встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 7 февраля и президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля.