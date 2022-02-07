Макрон и Байден снова обсудили Украину

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Байден и Макрон подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.



Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Президенты США и Франции обсудили «продолжающиеся дипломатические усилия и усилия по сдерживанию» в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины.

Как отмечается, Байден и Макрон подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они договорились, что их команды будут поддерживать связь и «продолжать консультации с союзниками и партнерами, включая Украину».

Напомним, что в четверг, 3 февраля, Макрон провел отдельные телефонные разговоры с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как писали Власти, что президент Франции Эммануэль Макрон встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 7 февраля и президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Украина, Франция, США, Джо Байден, Эммануэль Макрон