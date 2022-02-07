Російські хакери проти українських кіберів. Наші – кращі!

Вже практично вісім років Україна знаходиться у стані війни з зовнішнім агресором.

Вогнева фаза анексії Криму та частини Донбасу змінилася зовнішнім «затишшям на фронті», яке супроводжується подальшою ескалацією з боку Кремля та постійними спробами ворожої сторони вплинути на Україну з метою послабити її здатність до спротиву агресії. За останні роки Україна значно зміцнила власну обороноспроможність завдяки мобілізації власних сил та значній допомозі західних країн, які усвідомлюють, що від сили України та її здатності дати відсіч ворогу залежить мир та спокій всієї Європи. Активне наповнення арсеналу ЗСУ сучасними різновидами нелетальної та летальної зброї та спорядження вже давно розвіяли міф про «легку прогулянку до Києва», якою себе так тішив Кремль. Україна здатна перетворити таку «прогулянку» на пекло із незрозумілим закінченням. Тому Кремль, окрім посилення угрупування військ на кордоні з Україною, постійно намагається нанести удар по інфраструктурі України засобами кібертероризму та кібершпигунства.Лише за минулий 2021 рік Служба безпеки України попередила та унеможливила понад 2 тисячі кібератак на електронні ресурси органів влади, а також об’єкти української інфраструктури, пише керівник ГО Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод Юрый Федоренко у своєму блозі на Цензор.нет. Це, в середньому, шість кібератак на день, які не досягли своєї мети та не нанесли шкоди життю та розвитку українського суспільства.Зокрема, була заблокована потужна кібератака на українські урядові ресурси, організована підконтрольним ФСБ РФ хакерським угрупованням Armageddon. У ході багатоетапної спецоперації було нейтралізовано транснаціональну групу хакерів, яка вразила понад 150 комп’ютерних мереж вітчизняних та іноземних компаній вірусом Egregor.Також контрзаходами спеціалістів СБУ було заблоковано спецоперацію військової розвідки РФ щодо поширення фейкових відомостей та ліквідовано понад 20 ворожих ботоферм загальною потужністю близько 150 тисяч акаунтів.Професійність фахівців-українців з кібернетики завжди дуже високо оцінювали Західні експерти. Багато потужних закордонних компаній вважає за честь отримати на роботу професіонала з України. Тому не дивно, що для російських хакерів з самого початку війни «прогулянка» по мережам України не була легкою. І їм стає все важче, бо українські «антихакери» не стоять у своєму розвитку на місці, активно напрацьовуючи механізми та комплексні заходи протидії кібернитичній агресії збоку Росії.В ніч на 14 січня цього року, коли всі чесні громадяни святкували прихід Старого Нового року, відбулася наймасштабніша за останні чотири роки атака на сайти українських державних структур. В результаті були недоступні сайти низки міністерств та портал електронних послуг «Дія». Спеціальні підрозділи з протидії кіберзлочинності своєчасно вжили заходи щодо обмеження шкоди для критичних систем та забезпечили збереження даних, на які був націлений ворог.Українським кіберзахисникам вдалося також встановити метод реалізації атаки, зібрати цифрові докази, а також у стислий термін відновити працездатність веб-ресурсів. У Держспецзв’язку стверджують, що контент сайтів не був зламаний і хакери не отримали доступу до реєстрів, де зберігаються дані українців. Врешті решт результатом ворожої спроби хакерської атаки стала лише картинка з текстом українською, російською та польською мовами про помсту українцям «за минуле, сьогодення та майбутнє», розміщена на українських ресурсах.Російські хакери спрямовують свою руйнівну діяльність не лише на Україну. Від кібернетичної агресії збоку Росії потерпають США та країни Європи, економіки яких несуть мільярдні збитки від хакерських атак. Тому тема протидії російській кібернетичній загрозі постійно «на слуху» у високих західних кабінетах. «Реакція України на кібератаки була дуже ефективною та професійною. Україна стала здатною до самостійного захисту від масштабних кібератак», – саме такими словами охарактеризували дії українських фахівців західні партнери. Швидка фахова робота українських «антихакерів» в черговий раз впевнила їх в тому, що в Україні є фахові можливості та досвід, якими та залюбки поділиться за для посилення колективної обороноспроможності від агресивного «північно-східного сусіда».