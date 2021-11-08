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Главная » Украина » Общество
12:40 07 Февраля 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Netflix приобрел права на показ фильма Олега Сенцова

В каталоге стримингового сервиса Netflix появился фильм украинского режиссера Олега Сенцова.

Фильм был презентован на Венецианском кинофестивале в 2021 году, он уже стал лучшей лентой Стокгольмского кинофестиваля

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на режиссера фильма Олег Сенцова и студию «Артхаус Трафик», представляющую фильм.

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Фильм «Носорог» теперь можно посмотреть и на «Netflix». Украинский фильм стал одним из немногих представителей украинского кинематографа на стриминговой платформе.

Фильм также будет показываться в Великобритании, Германии, Италии и других странах мира. В украинском прокате он выйдет 17 февраля.

О чем фильм «Носорог»

В фильме рассказывается история бывшего бандита, живущего в Украине 1990-х. Согласно синопсису фильма, в ходе сюжета главный герой превращается в «безжалостного носорога», однако путь жестокости приводит его «не туда, куда он ждал».

Снимать фильм начали еще в 2012 году, однако съемки фильма затянулись из-за революции достоинства и других событий, которые приходили Украине с 2014 года.

Фильм был презентован на Венецианском кинофестивале в 2021 году, он уже стал лучшей лентой Стокгольмского кинофестиваля, а исполнителя главной роли и лидера организации «Гонор» Сергея Филимонова там признали лучшим актером мужского пола.

Как ранее сообщали Власти, Сенцов в Европарламенте призвал политиков не верить Путину.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: фильм, кино, Олег Сенцов, netflix
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