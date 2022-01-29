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08:31 08 Февраля 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

В Украине пройдут учения с использованием Bayraktar, Javelin и NLAW

В Украине с 10 по 20 февраля пройдут военные учения с применением вооружения, которое ВСУ получили от стран-партнеров.

Резников рассказал об учениях ВСУ

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире ток-шоу “Свобода слова” в понедельник, 7 февраля.

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По его словам, учения пройдут параллельно с маневрами российских войск у границы.

«У них учения будут с 10 по 20 февраля. Украинские вооруженные силы тоже работают, и сегодня у нас параллельно, зеркально проходят уже учения», – сказал Резников.

Также он перечислил места, где пройдут учения украинских военных: на полигонах под Ровно, Ковелем, Овручем, Черниговом, Чугуевом, Сумами, Одессой, а также Николаевом (Широкий лан) и Херсоном (Алешковские пески).

«И это только полигоны. Есть еще отдельные площадки, места, где как раз с 10 по 20 февраля будут проходить учения ВСУ. С применением Bayraktar, Javelin и ) NLAW, которые мы недавно получили от Британии», – отметил министр.

Как сообщали Власти, 25 января во Львовской области начались военные учения по применению нового противотанкового ракетного комплекса NLAW, которое Украине передала Великобритания.

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Тэги: военные учения, всу, Алекей Резников
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