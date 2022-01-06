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Главная » Мир » Общество
21:40 11 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американец выиграл в лотерею более 200 раз за два месяца: в чем секрет

Житель штата Вирджиния выиграл более 132 тысячи долларов в двух разных розыгрышах, купив 264 билета лотереи Pick 3.

В лотерее Pick 3 игрок должен вписать трехзначное число.

Об этом пишет Newsweek.

Джален Тейлор из Шарлотсвилля использовал одинаковую комбинацию из трех цифр на 104 билетах и получил главный приз в 500 долларов по каждому из них, выиграв 52 тысячи долларов.

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Потом он использовал другую комбинацию из трех цифр на 160 билетах – и выиграл еще 80 тысяч долларов.

«У меня было предчувствие. Когда у вас есть такое чувство, просто играйте!» – посоветовал он.

Тейлор рассказал, что часть выигранных денег планирует инвестировать.

По словам организаторов лотереи, шансы выиграть главный приз в размере 500 долларов за билет составляют один к тысяче, отмечает Newsweek.

Ранее Власти писали, что в США 61-летняя жительница штата Мэриленд третий раз за три года сорвала джекпот.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, лотерея
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