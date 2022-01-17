Суд рассматривает апелляцию в деле Порошенко: под зданием больше тысячи людей

В пятницу, 11 февраля, в 11:00 в апелляционном суде Киева началось заседание по апелляциям адвокатов пятого президента Петра Порошенко и прокуроров относительно меры пресечения, которую ему избрали по делу о госизмене.

Под зданием суда собрались сторонники Порошенко



Напомним, 19 января Печерский суд избрал для политика меру пресечения в виде личного обязательства.

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Апелляционную жалобу подал Офис генпрокуратуры, поскольку прокуроры суде требовали заключения Петра Порошенко под стражу с залогом в миллиард гривен.

Кроме того, апелляцию подали и адвокаты Порошенко. Они считают, что любая мера пресечения не является законной, так как подозрение не обосновано.

Возле Киевского апелляционного суда в поддержку Порошенко собралось по более тысяча человек.

У здания суда установлена сцена с большим экраном. С нее выступают сторонники политика.

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Порошенко в зале суда заявил, что его «пытаются дискредитировать как политического лидера и препятствовать его политической деятельности».

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Как ранее сообщали Власти:

Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

Печерский суд в качестве меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко определил личное обязательство.

Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко обжаловали решение Печерского райсуда об аресте его имущества в деле о государственной измене.

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Тэги: суд, Петр Порошенко