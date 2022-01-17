Суд рассматривает апелляцию в деле Порошенко: под зданием больше тысячи людей
В пятницу, 11 февраля, в 11:00 в апелляционном суде Киева началось заседание по апелляциям адвокатов пятого президента Петра Порошенко и прокуроров относительно меры пресечения, которую ему избрали по делу о госизмене.
Напомним, 19 января Печерский суд избрал для политика меру пресечения в виде личного обязательства.
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Апелляционную жалобу подал Офис генпрокуратуры, поскольку прокуроры суде требовали заключения Петра Порошенко под стражу с залогом в миллиард гривен.
Кроме того, апелляцию подали и адвокаты Порошенко. Они считают, что любая мера пресечения не является законной, так как подозрение не обосновано.
Возле Киевского апелляционного суда в поддержку Порошенко собралось по более тысяча человек.
У здания суда установлена сцена с большим экраном. С нее выступают сторонники политика.
Порошенко в зале суда заявил, что его «пытаются дискредитировать как политического лидера и препятствовать его политической деятельности».
Как ранее сообщали Власти:
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