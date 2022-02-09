На Днепропетровщине рыбаки провалились под лед: один продержался на воде, другой утонул
В Днепропетровской области на реке Днепр утонул рыбак.
Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области. Инцидент произошел 10 февраля около 15:35.
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В городе Верхнеднепровск Каменского района во время рыбалки на реке Днепр двое мужчин провалились под лед. Очевидцы произошедшего вызвали на место происшествия спасателей.
Прибывшие сотрудники ГСЧС обнаружили одного мужчину в воде, в 100 метрах от берега. Другой рыбак к моменту прибытия спасателей утонул.
Спасенного мужчину 1949 года рождения передали медикам. Утонувшего рыбака спасатели все еще не нашли. Продолжаются поисковые работы.
Как сообщали Власти, провалился под лед: в Киеве из Днепра вытащили тело мужчины.