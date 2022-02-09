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12:13 11 Февраля 2022 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

На Днепропетровщине рыбаки провалились под лед: один продержался на воде, другой утонул

В Днепропетровской области на реке Днепр утонул рыбак.

Утонувшего рыбака спасатели все еще не нашли. Продолжаются поисковые работы

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области. Инцидент произошел 10 февраля около 15:35.

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В городе Верхнеднепровск Каменского района во время рыбалки на реке Днепр двое мужчин провалились под лед. Очевидцы произошедшего вызвали на место происшествия спасателей.

Прибывшие сотрудники ГСЧС обнаружили одного мужчину в воде, в 100 метрах от берега. Другой рыбак к моменту прибытия спасателей утонул.

Место происшествия

Работа спасателей

Спасенного мужчину 1949 года рождения передали медикам. Утонувшего рыбака спасатели все еще не нашли. Продолжаются поисковые работы.

Как сообщали Власти, провалился под лед: в Киеве из Днепра вытащили тело мужчины.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: днепр, рыбаки, рыбалка, ГСЧС, утонул, под лед
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