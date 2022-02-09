На Днепропетровщине рыбаки провалились под лед: один продержался на воде, другой утонул

В Днепропетровской области на реке Днепр утонул рыбак.

Утонувшего рыбака спасатели все еще не нашли. Продолжаются поисковые работы



Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области. Инцидент произошел 10 февраля около 15:35.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В городе Верхнеднепровск Каменского района во время рыбалки на реке Днепр двое мужчин провалились под лед. Очевидцы произошедшего вызвали на место происшествия спасателей.

Прибывшие сотрудники ГСЧС обнаружили одного мужчину в воде, в 100 метрах от берега. Другой рыбак к моменту прибытия спасателей утонул.

Спасенного мужчину 1949 года рождения передали медикам. Утонувшего рыбака спасатели все еще не нашли. Продолжаются поисковые работы.

Как сообщали Власти, провалился под лед: в Киеве из Днепра вытащили тело мужчины.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: днепр, рыбаки, рыбалка, ГСЧС, утонул, под лед