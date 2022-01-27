Принц Чарльз второй раз заболел COVID-19: королева с ним близко общалась
Принц Чарльз снова дал положительный результат на COVID-19. Первый раз 73-летний наследник престола заразился коронавирусом в 2020 году.
Об этом сообщает The Guardian.
«Сегодня утром принц Уэльский получил положительный тест на COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции. Его Королевское Высочество глубоко разочарован тем, что не сможет присутствовать на сегодняшних мероприятиях в Винчестере», – сказано в официальном заявлении.
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Болезнь у принца Чарльза проходит бессимптомно. В первый раз он заболел в марте 2020 года. По его словам, тогда болезнь прошла легко.
Супруга Чарльза, герцогиня Корнуольская, у которой отрицательный результат теста, сообщила, что принц считает изоляцию «немного утомительной».
Издание отмечает, что королева Елизавета II находилась в прямом контакте с Чарльзом во вторник, 8 февраля. Но у королевы нет никаких симптомов, сообщил источник во дворце. Королева полностью вакцинирована, поэтому не будет самоизолироваться, хотя ей рекомендовано ежедневно проходить тесты.
Первый раз Чарльз заразился коронавирусом в марте 2020 года. Тогда у принца наблюдались легкие симптомы заболевания, а уже через несколько дней он вылечился. После этого он трижды вакцинировался.
Ранее Власти писали, что на этой неделе положительные тесты на коронавирус получили король Испании и королева Дании.