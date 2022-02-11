Апелляционный суд огласил решение по делу Порошенко
Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко в виде личного обязательства.
Об этом стало известно из трансляции заседания суда.
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19 января Печерский райсуд Киева избрал для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства:
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прибывать в суд, к следователю и прокурору по каждому вызову;
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не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения следователя или прокурора;
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сообщать следователю об изменении места жительства и работы;
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сдать загранпаспорта.
Защита Порошенко и прокуроры решение первой инстанции обжаловали параллельно. Адвокаты утверждали, что ходатайство об избрании меры пресечения рассматривал ненадлежащий суд, поскольку Госсбюро расследований зарегистрировано в Шевченковском, а не Печерском районе Киева, а следственный судья Алексей Соколов не имел соответствующей специализации для его рассмотрения.
Также защитники заявили, что Порошенко не намерен скрываться от следствия, поскольку добровольно вернулся в Украину.
Прокуроры же просили апелляцию избрать более жесткую меру пресечения, поскольку видят риски, что Порошенко может влиять на следствие и попытается скрываться.
Порошенко и его соратники называют дело сфабрикованным по заказу президента Владимира Зеленского для расправы над главным политическим оппонентом.
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