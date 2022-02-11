Апелляционный суд огласил решение по делу Порошенко

Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко в виде личного обязательства.

Порошенко остался на личном обязательстве



Об этом стало известно из трансляции заседания суда.

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19 января Печерский райсуд Киева избрал для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства:

прибывать в суд, к следователю и прокурору по каждому вызову;

не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения следователя или прокурора;

сообщать следователю об изменении места жительства и работы;

сдать загранпаспорта.

Защита Порошенко и прокуроры решение первой инстанции обжаловали параллельно. Адвокаты утверждали, что ходатайство об избрании меры пресечения рассматривал ненадлежащий суд, поскольку Госсбюро расследований зарегистрировано в Шевченковском, а не Печерском районе Киева, а следственный судья Алексей Соколов не имел соответствующей специализации для его рассмотрения.

Также защитники заявили, что Порошенко не намерен скрываться от следствия, поскольку добровольно вернулся в Украину.

Прокуроры же просили апелляцию избрать более жесткую меру пресечения, поскольку видят риски, что Порошенко может влиять на следствие и попытается скрываться.

Порошенко и его соратники называют дело сфабрикованным по заказу президента Владимира Зеленского для расправы над главным политическим оппонентом.

Как ранее сообщали Власти:

Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

Печерский суд в качестве меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко определил личное обязательство.

Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко обжаловали решение Печерского райсуда об аресте его имущества в деле о государственной измене.

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