Ковидная тысяча для подростков: сколько воспользовалось и на что потратили

За три дня в рамках программы «єПідтримка» было открыто более 39 тысяч виртуальных счетов лицами в возрасте от 14 до 17 лет.

По состоянию на 11 февраля в Украине полностью вакцинированы более 62 тысяч детей.



Об этом сообщает МОЗ со ссылкой на заместителя министра по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

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С 7 февраля программой по выплатам за вакцинацию воспользовалось более 39 тысяч украинских подростков в возрасте от 14 до 17 лет, что составляет почти 64% от всех вакцинированных детей этого возраста.

«За несколько дней действия программы известно, что на 1,2 млн грн были куплены школьные принадлежности и канцелярские изделия, на почти 400 тысяч грн – товары спортивного назначения и еще 153 тысяч грн потрачено на услуги в сфере образования», – рассказывает Карчевич.

Замминистра отметила, что по состоянию на 11 февраля более 73 тысяч детей в возрасте 12–17 лет получили одну дозу прививки против COVID-19, а полностью вакцинированы более 62 тысяч детей.

Отметим, что в Украине дети от 12 лет могут прививаться против COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в США упомянутая вакцина на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Для того чтобы вакцинировать ребенка от коронавирусной болезни, родителям достаточно записать и привести его в любой центр вакцинации.

Как сообщали Власти, с сегодня подростки могут получать тысячу за вакцинацию.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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