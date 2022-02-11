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16:49 11 Февраля 2022 Просмотров 83   КомментариевКомментарии

Украина потребовала от РФ официальной информации о войсках у границ: на ответ есть 48 часов

Украина обратилась к Российской Федерации согласно разделу III Венского документа с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.

Украинский МИД дал РФ 48 часов на ответ

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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“Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, а также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней”, – отметил Кулеба.

Он отметил, что у России есть 48 часов на ответ.

“В случае его отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится в РФ и другие государства-участники Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение”, – отметил глава МИД.

Он также подчеркнул, что украина продолжит использовать все дипломатические возможности для обеспечения своей безопасности.

Как сообщали Власти, встреча политических советников лидеров стран Нормандской четверки в Берлине длилась почти девять часов, но не увенчалась принятием ни одного общего документа.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: МИД Украины, Дмитрий кулеба, Россия - страна агрессор
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