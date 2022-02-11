На переговорах с Макроном Путин впадал в длинные монологи о старых обидах

Владимир Путин во время пятичасовых переговоров с Эммануэлем Макроном «топил собеседника в длинных монологах», излагая претензии времен Холодной войны.

В последнее время президент России зациклился на истории.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в окружении французского президента.

В частности, Путин рассказал, что Запад нарушил свои обещания, когда в НАТО были приняты страны Варшавского договора. В НАТО отрицают, что когда-либо давали обещание не принимать в альянс страны Восточной Европы.

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Также Путин назвал революцию 2014 года в Украине «переворотом» и заявил, что президента Владимира Зеленского контролируют США.

Кроме того Макрон был поражен тем, насколько Путин изменился за три года. Макрон рассказал, что, когда он принимал Путина во Франции в 2019 году, российский президент казался «менее жестким и менее сосредоточенным на истории».

Как писали Власти, Кремль высмеял заявления Эммануэля Макрона о том, что он договорился с Владимиром Путиным о деэскалации.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: холодная война, Владимир Путин, Эммануэль Макрон