На переговорах с Макроном Путин впадал в длинные монологи о старых обидах
Владимир Путин во время пятичасовых переговоров с Эммануэлем Макроном «топил собеседника в длинных монологах», излагая претензии времен Холодной войны.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в окружении французского президента.
В частности, Путин рассказал, что Запад нарушил свои обещания, когда в НАТО были приняты страны Варшавского договора. В НАТО отрицают, что когда-либо давали обещание не принимать в альянс страны Восточной Европы.
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Также Путин назвал революцию 2014 года в Украине «переворотом» и заявил, что президента Владимира Зеленского контролируют США.
Кроме того Макрон был поражен тем, насколько Путин изменился за три года. Макрон рассказал, что, когда он принимал Путина во Франции в 2019 году, российский президент казался «менее жестким и менее сосредоточенным на истории».
Как писали Власти, Кремль высмеял заявления Эммануэля Макрона о том, что он договорился с Владимиром Путиным о деэскалации.