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Главная » Украина » Политика
15:18 12 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ближайшие дни покажут кто есть кто, – Николай Тищенко

Ситуация вокруг Украины вместе с провокационными информационными сообщениями дестабилизирует ситуацию внутри нашей страны.

Ситуация вокруг Украины вместе с провокационными информационными сообщениями дестабилизирует ситуацию внутри нашей страны. Поэтому мы как никогда должны консолидироваться и сохранять спокойствие.

Об этом в своем телеграмм-канале написал народный депутат Украины, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Николай Тищенко.

«Мы не должны паниковать и изнутри расшатывать ситуацию. Украинская армия сейчас сильна как никогда. А патриотический дух украинского народа непреклонен, – считает Тищенко. – Мы все знаем, что мы живем на своей земле. Это наша территория. Это наше государство».

Парламентарий уверен, что нас не сломать и призвал всех оставаться в строю.

«Теперь самое время показать, кто есть кто. На делах, а не на словах», – резюмировал Николай Тищенко.

Тэги: Тищенко
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