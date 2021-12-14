Впервые с начала зимней Олимпиады в Пекине выпал снег

Китайская столица находится в одном из самых засушливых регионов страны, зимой здесь обычно очень мало снега.

На девятый день зимних Олимпийских игр в Пекине выпал снег.



Об этом сообщает CNN.

Организаторы Игр используют искусственный снег для покрытия склонов и площадок, что, по мнению экологов, является огромным расходом энергии и водных ресурсов.

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В самом Пекине соревнования проводятся только на закрытых ледовых аренах.

Также проводятся соревнования в Яньцине и Чжанцзякоу, где температура примерно на 10 градусов ниже, и где на прошлой неделе наблюдался естественный снегопад.

Чтобы покрыть лыжные трассы, используется около 300 снежных пушек. Но, по крайней мере, сегодня они могут сделать перерыв, отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что на Олимпиаде-2022 ввели жесткие ограничения для спортсменов, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Олимпиада, Китай, снег