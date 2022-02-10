В Голливуде на вечеринка у Джастина Бибера застрелили четырех человек
После концерта канадского певца Джастина Бибера в Лос-Анджелесе была устроена вечеринка. Она завершилась стрельбой – четыре человека были убиты.
Об этом сообщает CNN.
Бибер устраивал вечеринку в субботу, 12 февраля, в ресторане The Nice Guy. Стрельба произошла рядом с рестораном, сообщил источник. Во время стрельбы певец находился в зале и решил покинуть его, как только узнал об инциденте.
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В полиция заявили, что между несколькими людьми произошла ссора. Один из них произвел несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Личность подозреваемого пока не установлена.
В списке гостей на вечеринке были Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайр, Кендалл Дженнер, Хлоя Кардашьян и др.
Как пишет TMZ, инцидент случился, когда на улицу вышли рэперы Kodak Black, Lil Baby и Gunna. В этот момент завязалась ссора: Kodak Black замахнулся на кого-то, после чего прозвучали выстрелы.
Ранее Власти писали, что в Калифорнии на вечеринке по случаю дня рождения застрелили четырех человек.