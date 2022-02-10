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13:19 13 Февраля 2022 Просмотров 128   КомментариевКомментарии

В Голливуде на вечеринка у Джастина Бибера застрелили четырех человек

После концерта канадского певца Джастина Бибера в Лос-Анджелесе была устроена вечеринка. Она завершилась стрельбой – четыре человека были убиты.

Инцидент произошел около 2:45 ночи по местному времени.

Об этом сообщает CNN.

Бибер устраивал вечеринку в субботу, 12 февраля, в ресторане The Nice Guy. Стрельба произошла рядом с рестораном, сообщил источник. Во время стрельбы певец находился в зале и решил покинуть его, как только узнал об инциденте.

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В полиция заявили, что между несколькими людьми произошла ссора. Один из них произвел несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Личность подозреваемого пока не установлена.

В списке гостей на вечеринке были Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайр, Кендалл Дженнер, Хлоя Кардашьян и др.

Как пишет TMZ, инцидент случился, когда на улицу вышли рэперы Kodak Black, Lil Baby и Gunna. В этот момент завязалась ссора: Kodak Black замахнулся на кого-то, после чего прозвучали выстрелы.

Ранее Власти писали, что в Калифорнии на вечеринке по случаю дня рождения застрелили четырех человек.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, Голливуд, стрельба, певец
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