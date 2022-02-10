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09:38 14 Февраля 2022 Просмотров 197   КомментариевКомментарии

Под Одессой электричка переехала лежащую на путях женщину

Возле станции Аккаржа недалеко от Одессы электричка переехала женщину, которая лежала на железнодорожных путях.

Женщина лежала на путях

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области. Личность погибшей еще не установили.

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По словам машиниста, он заметил, что на путях лежит человек, применил экстренное торможение, но наезда избежать не смог.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Трагедия произошла возле станции Аккаржи

Трагедия произошла возле станции Аккаржи

Как сообщали Власти, в Запорожской области пассажирский поезд сбил женщину, которая пересекала железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте.

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Тэги: Одесса
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