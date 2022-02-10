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09:38 14 Февраля 2022 197 Комментарии
Под Одессой электричка переехала лежащую на путях женщину
Возле станции Аккаржа недалеко от Одессы электричка переехала женщину, которая лежала на железнодорожных путях.
Женщина лежала на путях
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области. Личность погибшей еще не установили.
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По словам машиниста, он заметил, что на путях лежит человек, применил экстренное торможение, но наезда избежать не смог.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
Как сообщали Власти, в Запорожской области пассажирский поезд сбил женщину, которая пересекала железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте.
Тэги: Одесса
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