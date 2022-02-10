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Главная » Мир » Политика
14:08 14 Февраля 2022 Просмотров 969   КомментариевКомментарии

Кремль отреагировал на заявление о возможном отказе Украины от НАТО

Официальный отказ Украины от вступления в НАТО помог бы сформулировать ответ на озабоченности России по гарантиям безопасности

Песков прокомментировал слова Пристайко

Как сообщило ТАСС об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО… Безусловно, это был бы шаг, который существенно поспособствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности», – сказал Песков.

Он также отметил, что  заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа от вступления в НАТО для предотвращения войны вряд ли отражает позицию Киева.

«В данном случае также обратили внимание на то, что из Киева попросили разъяснить посла его мнение. Поэтому вряд ли это можно действительно воспринимать как некий свершившийся факт с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева», – сказал представитель Кремля.

Как сообщали Власти, посол украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что  Украина может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, Дмитрий Песков, гарантии безопасности
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