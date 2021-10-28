Переход на летнее время 2022 – переведем стрелки на час вперед
В ночь с субботы на воскресенье, 27 марта, в 3.00 украинцы переведут стрелки на час вперед. Как изменится разница во времени с другими странами.
В связи с тем, что Украина пока не отказалась от перехода на летнее время, в последнее воскресенье марта стрелки переведут на час вперед.
В 2022 году перевод часов произведут в ночь с 26 на 27 марта. В Украине в 3 часа ночи необходимо перевести стрелки часов на час вперед.
Сезонный перевод часов обосновывают необходимостью удлинения светового дня для экономии электроэнергии и ресурсов.
В то же время тема перехода на зимнее и летнее время является причиной многочисленных споров. Многие страны уже отказались от этой практики.
Верховная Рада Украины на заседании 3 марта 2021 года поддержала в первом чтении законопроект, который отменяет переход на летнее время в стране. Однако после голосования 19 марта документ отправили на доработку.
Среди ученых так же нет единого мнения по поводу влияния сезонного перевода времени на здоровье людей.
Страны ЕС в 2022 году продолжат переход на летнее время, кроме того, в ЕС сразу три часовых пояса. Чтобы избежать путаницы, рассказываем, как будет отличаться время Украины и других стран после перевода часов.
Возьмем за ориентир 8:00 утра 27 марта в Украине.
Польша 7:00
Словакия 7:00
Венгрия 7:00
Молдова 8:00
Чехия 7:00
Румыния 8:00
Эстония 8:00
Ирландия 6:00
Германия 7:00
Испания 7:00
Великобритания 6:00
США 2:00 (Вашингтон). США осуществили переход на летнее время 13 марта.
Норвегия 7:00
Япония 14:00. Япония не переходит на летнее время.
Грузия 9:00. Грузия в 2022 году не будет переводить часы.