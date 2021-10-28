Переход на летнее время 2022 – переведем стрелки на час вперед

В ночь с субботы на воскресенье, 27 марта, в 3.00 украинцы переведут стрелки на час вперед. Как изменится разница во времени с другими странами.

В связи с тем, что Украина пока не отказалась от перехода на летнее время, в последнее воскресенье марта стрелки переведут на час вперед.



В 2022 году перевод часов произведут в ночь с 26 на 27 марта. В Украине в 3 часа ночи необходимо перевести стрелки часов на час вперед.

Сезонный перевод часов обосновывают необходимостью удлинения светового дня для экономии электроэнергии и ресурсов.

В то же время тема перехода на зимнее и летнее время является причиной многочисленных споров. Многие страны уже отказались от этой практики.

Верховная Рада Украины на заседании 3 марта 2021 года поддержала в первом чтении законопроект, который отменяет переход на летнее время в стране. Однако после голосования 19 марта документ отправили на доработку.

Среди ученых так же нет единого мнения по поводу влияния сезонного перевода времени на здоровье людей.

Страны ЕС в 2022 году продолжат переход на летнее время, кроме того, в ЕС сразу три часовых пояса. Чтобы избежать путаницы, рассказываем, как будет отличаться время Украины и других стран после перевода часов.

Возьмем за ориентир 8:00 утра 27 марта в Украине.

Польша 7:00

Словакия 7:00

Венгрия 7:00

Молдова 8:00

Чехия 7:00

Румыния 8:00

Эстония 8:00

Ирландия 6:00

Германия 7:00

Испания 7:00

Великобритания 6:00

США 2:00 (Вашингтон). США осуществили переход на летнее время 13 марта.

Норвегия 7:00

Япония 14:00. Япония не переходит на летнее время.

Грузия 9:00. Грузия в 2022 году не будет переводить часы.

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